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Царьград

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Бастрыкин взял на контроль дело об избиении комментатора Романа Скворцова в Новосибирске

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении комментатора Романа Скворцова в Новосибирске

Следователи хотят забрать уголовное дело о нападении на журналиста у полиции.О результатах проверки по факту нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова в центре Новосибирска, организованной региональным СУ СКР, доложат главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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