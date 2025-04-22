CNN показал портрет, который Путин подарил Трампу. Его написал Никас Сафронов

Портрет Дональда Трампа художника Никаса Сафронова / Пресс-служба Никаса Сафронова 📷 Автором портрета Дональда Трампа, который был подарен ему от имени президента России Владимира Путина, оказался российский художник Никас Сафронов.
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