Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Верия (Безденежных)
    Что-то по ценам в магазинах не видно их понижение...Инфляция в России...
  • Константин Самарин
    Черчилль не зря называл Польшу "гиеной Европы". Она и сейчас остается ею. Пока Украина более-менее успешно противосто...В Польше заменили...
  • Михаил Е
    "коммунистический Китай" 🤣🤣🤣 Он вроде никому кроме Тайваня последнее время особо не мешает, чего его сдерживать?США заявили о сде...

CNN показал портрет, который Путин подарил Трампу. Его написал Никас Сафронов

CNN показал портрет, который Путин подарил Трампу. Его написал Никас Сафронов

Портрет Дональда Трампа художника Никаса Сафронова / Пресс-служба Никаса Сафронова 📷 Автором портрета Дональда Трампа, который был подарен ему от имени президента России Владимира Путина, оказался российский художник Никас Сафронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх