Эпидемия психических болезней. Новый выпуск программы «ДокТок» с Эвелиной Закамской в Одноклассниках

В официальной группе телеканала «Доктор» в Одноклассниках появился новый выпуск программы «ДокТок». Каждый восьмой человек в мире имеет психическое расстройство: это могут быть неадекватные мысли, тревожность или состояния, опасные для окружающих и самого человека.