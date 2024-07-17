Эпидемия психических болезней. Новый выпуск программы «ДокТок» с Эвелиной Закамской в Одноклассниках

В официальной группе телеканала «Доктор» в Одноклассниках появился новый выпуск программы «ДокТок». Каждый восьмой человек в мире имеет психическое расстройство: это могут быть неадекватные мысли, тревожность или состояния, опасные для окружающих и самого человека.
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