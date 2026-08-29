Моуринью считает, что «Золотой мяч» нельзя вручать только за победу в ЛЧ или на ЧМ

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью ответил на вопрос, кто заслуживает получить «Золотой мяч». «Для меня «Золотой мяч» должен достаться одному из тех игроков, по которым мы будем скучать вечно, когда они завершат карьеру.
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