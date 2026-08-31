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Царьград

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Яндекс Go повысит цены на такси в Челябинске 1 сентября

Яндекс Go повысит цены на такси в Челябинске 1 сентября

1 сентября в Челябинске Яндекс Go поднимет цены на такси, особенно утром. Рекомендуется заказывать машины на 10-15 минут раньше, чтобы избежать повышенного тарифа, вызванного ростом спроса на 6-11% в День знаний.

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