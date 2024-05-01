Легендарная реклама Audi 100 CS quattro не обманывала зрителей

Как только не рекламировала свои машины компания Audi. Но одной из самых необычных ее маркетинговых видео является знаменитая реклама модели 100 CS quattro, в которой автомобилю предстояло подняться на лыжный трамплин.
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