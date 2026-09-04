Путь военным грузам закрыт: атакованы два судна в черноморских портах Украины Российская армия строго не рекомендует иностранным судам брать курс на морские п.
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