Крымская газета

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Чувствуют ли боль насекомые, сколько света от светлячка и как бьет молния: рубрика интересных фактов

Чувствуют ли боль насекомые, сколько света от светлячка и как бьет молния: рубрика интересных фактов

Бывает, что вас мучит какой-то вопрос, а задать его неудобно. Спросите газету, мы ответим. Что находится между молекулами воды? Если представлять себе молекулы как группы слипшихся шариков-атомов, то между ними будет лишь пустое пространство.

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