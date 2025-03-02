FT: в США планируют перезапустить "Северный поток – 2"

Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de Бывший исполнительный директор оператора проекта "Северный поток – 2" Маттиас Варниг ведет работу над планом по перезапуску газопровода с помощью американских инвесторов, сообщили в британской газете Financial Times.
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