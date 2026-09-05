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Пентагон пригрозил Ирану потоплением всех нефтяных танкеров в случае атак на корабли США

Пентагон пригрозил Ирану потоплением всех нефтяных танкеров в случае атак на корабли США

ВАШИНГТОН, 6 сентября, ФедералПресс. Вашингтон официально предупредил Тегеран о возможности нанесения масштабных ударов по иранскому нефтяному флоту, если будут обстреляны американские военные суда.

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