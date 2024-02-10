На Западе пришли в шок от манёвра России

Москва может подорвать влияние Запада в Арктике, пишет Daily Mail. «Запад уже отстает от России в развитии Арктики, он может никогда ее не догнать, и тогда арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина», — говорится в публикации.
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