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На Западе пришли в шок от манёвра России

На Западе пришли в шок от манёвра России

Москва может подорвать влияние Запада в Арктике, пишет Daily Mail.  «Запад уже отстает от России в развитии Арктики,  он может никогда ее не догнать, и тогда арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина», — говорится в публикации.

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