Для Запада прозвучало предупреждение Путина по развёртыванию РСМД

Президент России Владимир Путн заявил, что , в случае развертывания США вооружений на территории Германии, наша страна будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД.
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