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Суд отклонил иск бывшей жены вратаря «Динамо» Игоря Лещука на 70 миллионов рублей

Суд отклонил иск бывшей жены вратаря «Динамо» Игоря Лещука на 70 миллионов рублей

Бывшая супруга голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука, Виолетта, потребовала от футболиста более 70 миллионов рублей в качестве доплаты по алиментам за последние три года.

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