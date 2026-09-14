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12 350 зрителей посетили 1-й матч на «Volga Арене». Это новый рекорд посещаемости «Торпедо» в КХЛ

Матч «Торпедо» – « Ак Барс » на «Volga Арене» посетили 12 350 зрителей. Это новый рекорд посещаемости для нижегородцев в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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