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Клопп вызвал 44 игрока в сборную Германии — среди них 11 новичков и тер Штеген

Клопп вызвал 44 игрока в сборную Германии — среди них 11 новичков и тер Штеген

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп вызвал в национальную команду на матчи Лиги наций 44 игрока, сформировав два состава, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

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