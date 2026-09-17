Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп вызвал в национальную команду на матчи Лиги наций 44 игрока, сформировав два состава, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
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