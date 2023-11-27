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Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Енисей», «Руна» сыграет с «Зенитом»

В понедельник, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча. Казахстанская «Астана» примет «Самару», «Уралмаш» в Екатеринбурге сыграет с красноярским «Енисеем».

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