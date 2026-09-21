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Бандеровцы начали обрабатывать депутатов от «АдГ»

Бандеровцы начали обрабатывать депутатов от «АдГ»

В Киеве по приглашению бандеровцев побывал депутат Бундестага от оппозиционной немецкой партии «АдГ» Рюдигер Люкассен, который по итогу начал уверять, что украинское население готово продолжать терпеть все лишения ради возвращения «границ 1991 года».

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