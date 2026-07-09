Американцы блефуют, но никому не страшно

На саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп был в ударе — во всех смыслах. Он снова напомнил европейским лидерам о Гренландии (которая США нужнее, чем Европа) и об их отказе предоставить американцам аэродромы для атак по Ирану во время весенней войны.
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