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Американцы блефуют, но никому не страшно

Американцы блефуют, но никому не страшно

На саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп был в ударе — во всех смыслах. Он снова напомнил европейским лидерам о Гренландии (которая США нужнее, чем Европа) и об их отказе предоставить американцам аэродромы для атак по Ирану во время весенней войны.

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