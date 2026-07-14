Двигатели ОДК обеспечат доставку международного экипажа 75-й длительной экспедиции на МКС

Фото: Роскосмос Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) обеспечили успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29» с экипажем 75-й длительной экспедиции в направлении Международной космической станции.
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