«Эффектная провокация»: Эрмитаж отреагировал на скандал с блогершей

В Эрмитаже прояснили ситуацию с блогершей, которую якобы не пустили из-за наряда Утверждения блогерши, которую якобы не пустили в Государственный Эрмитаж из-за слишком нарядной одежды, являются простой провокацией, сообщила пресс-служба музея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии