«Эффектная провокация»: Эрмитаж отреагировал на скандал с блогершей

В Эрмитаже прояснили ситуацию с блогершей, которую якобы не пустили из-за наряда Утверждения блогерши, которую якобы не пустили в Государственный Эрмитаж из-за слишком нарядной одежды, являются простой провокацией, сообщила пресс-служба музея.