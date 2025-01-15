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Царьград

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Лихачев: Санкции США как признание успехов "Росатома" в атомных технологиях

Лихачев: Санкции США как признание успехов "Росатома" в атомных технологиях

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что санкции США, наложенные на руководство корпорации, не имеют практического значения и воспринимаются как признание достижений в области атомных технологий и экспорта АЭС.

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