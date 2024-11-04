Чтобы заработать сто тысяч в Астрахани, большого ума не надо

Помните, пару месяцев назад в России разгорелась дискуссия по поводу курьеров? Точнее, их зарплат, которые составили в среднем по стране 155 тысяч и превысили зарплаты начинающих программистов? Тенденция не обошла и Астрахань.
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