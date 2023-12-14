В школе стартовала неделя здорового питания.

Наши детки готовят и едят исключительно полезную пищу, а теперь мы сможем убедиться в этом. Учащийся 2 а класса Гришин Захар вместе со своим классным руководителем Татьяной Алексеевной поделился с нами рецептом своего блюда.
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