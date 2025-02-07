Обман здрения...

Одна моя знакомая однажды на себе почувствовала теорию относительности времени. Цифры в паспорте, они же логины и пароли почти ко всем сайтам, говорили, что она ещё молода и прекрасна, а вот в зеркальце пудреницы отражалось что-то непотребное.