Приколисты
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Приколисты

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  • Sergey Ivanov
    А не надо стесняться! Не фамилия делает человека, а человек делает фамилию! А потому, такой человек достоин всякого у...Моё фамилиё...
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    нетоепашка)Аристократка

Обман здрения...

Обман здрения...

Одна моя знакомая однажды на себе почувствовала теорию относительности времени. Цифры в паспорте, они же логины и пароли почти ко всем сайтам, говорили, что она ещё молода и прекрасна, а вот в зеркальце пудреницы отражалось что-то непотребное.

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