Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на реплику экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что видел за два дня до начала специальной военной операции на столе у президента США Джо Байдена папку с документами о гибели Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии