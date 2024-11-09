Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на реплику экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что видел за два дня до начала специальной военной операции на столе у президента США Джо Байдена папку с документами о гибели Украины.