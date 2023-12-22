Украина и Молдова договорились о совместном контроле на семи пунктах пропуска

Украина и Молдова договорились о совместном контроле на семи пограничных пунктах пропуска. Премьер-министры Украины и Молдовы, Денис Шмыгаль и Дорин Речан, во время видеоконференции в четверг, 21 декабря, подписали ряд протоколов, устанавливающих совместный пограничный контроль на пунктах пропуска между двумя странами.