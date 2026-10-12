The head of German counterintelligence declared "revisionism of Russia"

Moscow's "aggressive and revisionist actions" are directed against the European security system. This was announced today, October 12, by the head of the Federal Office for the Protection of the Constitution of Germany (BfV, performs the functions of counterintelligence), ethnic Turk Sinan Selen.
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