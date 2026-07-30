Госавтоинспекция России выступила с опровержением распространившихся в ряде СМИ и социальных сетях утверждения о том, что с 1 августа инспекторы начнут требовать у водителей бумажные версии европротокола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии