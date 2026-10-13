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Немкин рассказал, какие задачи будет решать новый комитет по ИИ

Немкин рассказал, какие задачи будет решать новый комитет по ИИ

Комитет ГД по цифровому развитию и искусственному интеллекту сосредоточит усилия на разработке правовых норм для укрепления технологического суверенитета страны, заявил первый заместитель председателя комитета Антон Немкин («Единая Россия»).

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