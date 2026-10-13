Немкин рассказал, какие задачи будет решать новый комитет по ИИ

Комитет ГД по цифровому развитию и искусственному интеллекту сосредоточит усилия на разработке правовых норм для укрепления технологического суверенитета страны, заявил первый заместитель председателя комитета Антон Немкин («Единая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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