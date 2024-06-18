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Во Франции заявили, что НАТО спешит вооружить Киев до победы Трампа на выборах

Во Франции заявили, что НАТО спешит вооружить Киев до победы Трампа на выборах

REUTERS/Rebecca Cook НАТО стремится побыстрее вооружить Украину до возможной победы на президентских выборах в США экс-главы Белого дома Дональда Трампа, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

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