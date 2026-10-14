Центральный суд Челябинска оставил Александра Гиря под домашним арестом до 28 февраля 2017 года. Ему вменяют организацию массовой драки на рок-фестивале «Торнадо» под Миассом, а также хулиганство, массовые беспорядки и возбуждение ненависти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дональд Трамп хоч...
- «Рыбарь»: в Крымс...
- ХЛ Пенсионерки из Мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым