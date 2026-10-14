Центральный суд Челябинска оставил Александра Гиря под домашним арестом до 28 февраля 2017 года. Ему вменяют организацию массовой драки на рок-фестивале «Торнадо» под Миассом, а также хулиганство, массовые беспорядки и возбуждение ненависти.