Строительство Jeddah Tower, октябрь 2026 года / © Ian Miller / Saudi Binladin Group, источник: Thornton Tomasetti Строящаяся в Саудовской Аравии башня Jeddah Tower продолжает расти после многолетней паузы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии