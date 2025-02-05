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США украли миллиарды у Турции и отдали их России

США украли миллиарды у Турции и отдали их России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ61,1 тыс прочтений Вчера Сергей Савчук Дональд Трамп продолжает в ураганном темпе штамповать новые законы, вводит санкции, обостряет давние и, казалось бы, незыблемые отношения с традиционными союзниками.

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