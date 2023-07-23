В скором времени в России появятся новые купюры номиналом 100 рублей. Сначала обновленные банкноты введут в Московском регионе.
"Не будут принимать": раскрыта главная угроза новой денежной реформы для россиян
Комментарии
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А
Алексей
Так в чем угроза? В мозгах автора?
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9 час.
Владимир Алтайцев
Какой брехливый сайт стал. Столько чуши на нём печатают постоянно, что противно читать. Как будто специально хотят усилить ненависть пенсионеров к стране. Постоянно идут лживые насквозь вести о неких деньгах по 10-15-30 тысячах, которые якобы дадут всем пенсионерам то 1-го июля, то 1 августа, то 1 го сентября. И самое печальное. что никто не привлёк сайт к суду за ложь и подлость.
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3 час.
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