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"Не будут принимать": раскрыта главная угроза новой денежной реформы для россиян

"Не будут принимать": раскрыта главная угроза новой денежной реформы для россиян

В скором времени в России появятся новые купюры номиналом 100 рублей. Сначала обновленные банкноты введут в Московском регионе.

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Комментарии
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А
Алексей
Так в чем угроза? В мозгах автора?
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9 час.
Владимир Алтайцев
Какой  брехливый  сайт стал. Столько чуши на нём печатают постоянно, что противно читать. Как будто специально хотят  усилить ненависть  пенсионеров  к стране. Постоянно идут  лживые насквозь  вести о неких деньгах по 10-15-30 тысячах, которые якобы  дадут всем пенсионерам  то 1-го июля, то 1  августа, то 1 го сентября. И самое печальное. что  никто не привлёк  сайт к суду  за ложь и подлость.
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3 час.

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