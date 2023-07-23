"Не будут принимать": раскрыта главная угроза новой денежной реформы для россиян

Владимир Алтайцев

Какой брехливый сайт стал. Столько чуши на нём печатают постоянно, что противно читать. Как будто специально хотят усилить ненависть пенсионеров к стране. Постоянно идут лживые насквозь вести о неких деньгах по 10-15-30 тысячах, которые якобы дадут всем пенсионерам то 1-го июля, то 1 августа, то 1 го сентября. И самое печальное. что никто не привлёк сайт к суду за ложь и подлость.