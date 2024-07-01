Фото: Правоохранительные органы “накрыли” смолян, которые незаконно торговали оружием

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела Оперативники УФСБ по Смоленской области задержали смолян, причастных к организации межрегионального канала поставок и сбыта оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии