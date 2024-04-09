Инвесторы попросят ЦБ проверить рейтинги АКРА по бондам Белоруссии

Инициативная группа инвесторов, владеющих еврооблигациями Белоруссии, направила обращение в Банк России с просьбой проверить рейтинговое агентство АКРА на предмет соблюдения законодательства в сфере кредитных рейтинговых агентств (КРА) и сфере финансовых рынков, пишет РБК со ссылкой на документ.
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