Инвесторы попросят ЦБ проверить рейтинги АКРА по бондам Белоруссии

Инициативная группа инвесторов, владеющих еврооблигациями Белоруссии, направила обращение в Банк России с просьбой проверить рейтинговое агентство АКРА на предмет соблюдения законодательства в сфере кредитных рейтинговых агентств (КРА) и сфере финансовых рынков, пишет РБК со ссылкой на документ.