Жителям омского севера приходится ездить в Тюменскую область за бытовым газом - здесь им отказываются заправлять баллоны.
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Жителям омского севера приходится ездить в Тюменскую область за бытовым газом - здесь им отказываются заправлять баллоны.