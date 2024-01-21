Что делать с диаспорами в России? Почему над нашим законом появляется какой-то надзаконный орган?

Виктор Скопинцев Конечно не мафиозные структуры. Но почему-то у многих воров в законе не русские фамилии

Николай Кочергин Да, еще современном СССР, 90 % воров в законе были грузины. Это была уже надгосударственная структура, с которой официальная власть не очень то и старалась бороться.