Царьград Тему остро поднимали и депутат Госдумы Петр Толстой, и учредитель Царьграда Константин Малофеев.
Что делать с диаспорами в России? Почему над нашим законом появляется какой-то надзаконный орган?
Комментарии
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Виктор Скопинцев
Конечно не мафиозные структуры. Но почему-то у многих воров в законе не русские фамилии
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17 час.
Николай Кочергин
Да, еще современном СССР, 90 % воров в законе были грузины. Это была уже надгосударственная структура, с которой официальная власть не очень то и старалась бороться.
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17 час.
Nikolay Zakharov
Когда люди становятся диаспорой они вольно невольно становятся стадом,а стадо на своем пути может снести многие препятствия.Поэтому от стада нужно избавляться,чем быстрее, тем лучше. Чтобы они работали у себя нашим буржуям, наподобие амеров, у азиатов поставить наиболее опасные производства,тогда немного стихнет острая ситуация.
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16 час.
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