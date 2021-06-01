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Андрей Шмалёв: Tele2 – это услуги и сервисы, которые поддерживают стиль жизни клиентов

Андрей Шмалёв: Tele2 – это услуги и сервисы, которые поддерживают стиль жизни клиентов

Активная работа по увеличению покрытия и качества связи (особенно — мобильного интернета), а также постоянное создание простых, удобных и выгодных для клиента сервисов — основа устойчивого роста популярности оператора Tele2.

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