Андрей Шмалёв: Tele2 – это услуги и сервисы, которые поддерживают стиль жизни клиентов

Активная работа по увеличению покрытия и качества связи (особенно — мобильного интернета), а также постоянное создание простых, удобных и выгодных для клиента сервисов — основа устойчивого роста популярности оператора Tele2.
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