Как выглядит «ящик Пандоры» для Украины

Украинцы должны понимать, что про «ящик Пандоры» Владимир Путин говорил абсолютно серьезно: результативность российских ударов в ответ на украинский терроризм – залог серьезного масштабирования урона противнику Фото: © REUTERS / Valentyn Ogirenko При этом, Россия очевидно переходит от тактики только ночных ударов к тактике круглосуточных атак.