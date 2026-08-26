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Как выглядит «ящик Пандоры» для Украины

Как выглядит «ящик Пандоры» для Украины

Украинцы должны понимать, что про «ящик Пандоры» Владимир Путин говорил абсолютно серьезно: результативность российских ударов в ответ на украинский терроризм – залог серьезного масштабирования урона противнику Фото: © REUTERS / Valentyn Ogirenko При этом, Россия очевидно переходит от тактики только ночных ударов к тактике круглосуточных атак.

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