578 тысяч рублей похитил мошенник у нижегородки под видом бывшего коллеги

В Нижнем Новгороде жертвой обмана стала 55-летняя жительница Автозаводского района. В мессенджере с ней связался якобы сотрудник службы безопасности с предыдущего места работы и сообщил, что что по её счёту проходит сомнительная операция.
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