Боец СВО описал награждение в Кремле фразой «страшнее, чем на передовой»

Командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев, получивший «Золотую Звезду» Героя России из рук президента РФ Владимира Путина, признался, что на церемонии награждения в Кремле сильно переживал и ему было даже страшнее, чем на передовой.
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