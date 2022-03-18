Макрон намерен вновь переговорить в Путиным в ближайшее время

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время переговорить в российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС, ссылаясь на эфир телеканала BFM.
Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время переговорить в российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС, ссылаясь на эфир телеканала BFM.
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