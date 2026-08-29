Нигер: Ранним утром в окрестностях международного аэропорта Диори Хамани (NIM/DRRN) в Ниамее, а также здания Управления радио и телевидения Нигера (ORTN), ипподрома, стадиона имени генерала Сейни Кунче, лагеря Абду Гарба и Ронд-Пойнт Моов были слышны стрельба и взрывы.