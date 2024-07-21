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Минздрав Индии разгромил отчет об избыточной смертности в 2020 году

Минздрав Индии разгромил отчет об избыточной смертности в 2020 году

Ошибочным и основанным на «несостоятельных и неприемлемых оценках» назвало министерство здравоохранения Индии отчет об избыточной смертности в 2020 году, опубликованный в журнале Science Advances, 20 июля сообщает The Economic Times со ссылкой на пресс-релиз минздрава.

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