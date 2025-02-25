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Финансист Осянин объяснил идею Минэнерго изменить порядок оплаты за свет

Финансист Осянин объяснил идею Минэнерго изменить порядок оплаты за свет

Предложение ввести новый порядок оплаты счетов за электроэнергию по заявленной мощности призвано сдержать рост цен на электричество, заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им.

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