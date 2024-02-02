Шеф Пентагона заявил, что удары по целям в Сирии и Ираке только начались

JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS Первые удары по целям в Сирии и Ираке, которые Соединенные Штаты стали наносить после атаки на американскую базу в Иордании, являются только началом ответных мер, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в распространенном заявлении.