Для киноманов «Московского долголетия» из Тимирязевского подготовили новую программу

Осень в Тимирязевском районе обещает стать по-настоящему кинематографичной. Для участников программы «Московское долголетие» подготовили масштабное обновление: теперь просмотр фильмов превращается в полноценный образовательный и досуговый процесс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым