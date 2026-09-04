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Разумовский вестник

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Для киноманов «Московского долголетия» из Тимирязевского подготовили новую программу

Осень в Тимирязевском районе обещает стать по-настоящему кинематографичной. Для участников программы «Московское долголетие» подготовили масштабное обновление: теперь просмотр фильмов превращается в полноценный образовательный и досуговый процесс.

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