Granta резко подорожает? АвтоВАЗ может избавиться от дешевой Lada Granta Standard за 700 тыс. рублей, а версия Classic подорожает до 850 тыс. рублей

Telegram-канал «Купи-Ладу автосалон в Тольятти», который ранее неоднократно точно прогнозировал повышение цен на продукцию АвтоВАЗа (в том числе и недавнее, ноябрьское), рассказал о грядущем серьезном подорожании Lada Granta.