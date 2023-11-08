Granta резко подорожает? АвтоВАЗ может избавиться от дешевой Lada Granta Standard за 700 тыс. рублей, а версия Classic подорожает до 850 тыс. рублей

Telegram-канал «Купи-Ладу автосалон в Тольятти», который ранее неоднократно точно прогнозировал повышение цен на продукцию АвтоВАЗа (в том числе и недавнее, ноябрьское), рассказал о грядущем серьезном подорожании Lada Granta.
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