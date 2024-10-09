Источник: Тухель согласится возглавить «МЮ» в случае ухода тен Хага

Новый главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Томас Тухель.Новый главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Томас Тухель.
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